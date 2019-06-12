سماح أنور تكشف سبب ابتعادها عن الساحة الفنية (فيديو إرم)

قالت الفنانة المصرية سماح أنور، إن الدراما الحالية اختلفت كثيرًا عن الماضي، حيث أصبح المعلنون وشركات الإعلانات هم من يتحكمون في اختيار نجوم العمل لزيادة حجم الإيرادات.

وأضافت في لقاء خاص مع شبكة ”إرم نيوز“ أن نص العمل قديمًا هو عصب المسلسل، والذي يتم على أساسه اختيار الأبطال، فالمؤلف كان ينتهي من كتابه المسلسل بالكامل، ثم تبدأ البروفات والتصوير.

وتابعت أن هناك أسبابًا مختلفة جعلتها تختفي من على الساحة الفنية، أهمها هو عدم اجتهادها وتقصيرها في البحث عن عمل يناسبها.

وأشارت إلى ابتعادها عن الفن فترة لا تقل عن 15 عامًا، وهي الفترة التي شهدت تغيرات كثيرة على الساحة الفنية، من حيث ظهور نجوم جديدة وطرح أفكار وموضوعات متنوعة.

ولفتت سماح أنور إلى أن الجيل الحالي يضم عددًا كبيرًا من النجوم الشباب الموهوبين، منهم الفنان محمد ممدوح والفنانة دنيا سمير غانم ودينا الشربيني، موضحة أن طموحها وطموح الفنانين الذين من جيلها حاليًا هو تقديم أعمال وأفكار أكبر من طموحاتها كفنانة، لأنها حققت كل أحلامها ومكانتها ولها تاريخها.

وعن رأيها في الأغاني والدراما الشعبية التي بها مشاهد عنف وبلطجة، قالت الفنانة سماح أنور إن هذه النوعية من الدراما موجودة على الساحة الفنية المصرية منذ فيلم ”عنتر ولبلب“ للفنان شكوكو.