زيلينسكي يتوعد بِرد انتقامي بعد هجوم صاروخي روسي على أوديسا

توعد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بِرد انتقامي على موسكو بعد شنّها هجوما ليليا عنيفا بالصواريخ على مدينة أوديسا الساحلية أدى الى مقتل شخصين وتضرر كاتدرائية تاريخية.

وشنّت روسيا، ليل السبت، الأحد ضربات صاروخية، على أوديسا، في استكمال لضرباتها المكثّفة على المدينة المطلة على البحر الأسود.

وقال زيلينسكي إن هذه الضربات جاءت ضد مدن مسالمة وضد مبان سكنية وكاتدرائية، مضيفا أنه سيكون هناك بالتأكيد ردّ انتقامي ضد الروس من أجل أوديسا.

وأعلن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو أن القصف أدى الى مقتل شخصين وإصابة 22 آخرين بينهم أربعة أطفال.