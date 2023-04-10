الحكومة اليمنية ترحب بجهود السعودية الاستثنائية لإحلال السلام

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، ترحيبها بجهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى تحقيق تقدم على صعيد مسار الحل السلمي للأزمة اليمنية.

وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة لدى الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، في بيان نشره على تويتر، ترحيب بلاده بالجهود "الاستثنائية" التي تبذلها السعودية لإحلال السلام في اليمن، ودعمها الكامل لمساعي المملكة لتحقيق السلام في المنطقة، "والانتقال بها من مرحلة النزاعات والاقتتال الداخلي، الى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن والتركيز على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي".

وقال الإرياني، إن الجهود التي يبذلها الأشقاء في السعودية لجمع الأطراف والمكونات اليمنية للحوار، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل، يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، تؤكد مكانة اليمن الرئيسية في اهتمام المملكة وقيادتها لمساعدته في الانتقال نحو المستقبل الذي يحقق تطلعات اليمنيين.

مثمنًا الدعم السياسي والاقتصادي والإغاثي الذي قدمه تحالف دعم الشرعية، للحكومة والشعب اليمني، "ومن ذلك تقديم وديعة بقيمة 2 مليار دولار مناصفة بين المملكة ودولة الامارات العربية المتحدة للبنك المركزي اليمني، إضافة إلى منح المشتقات النفطية بقيمة 622 مليون دولار، والمشاريع والمبادرات التنموية التي تم تقديمها مؤخراً عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيمة 400 مليون دولار".

كما أشاد بمواقف الأشقاء وبصماتهم التي قال إنها كانت "حاضرة في كل المنعطفات التي مرت بها بلادنا لمنع انزلاق الأوضاع نحو الصراع، بدأ من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 2011، ورعايتها جولات الحوار بين الحكومة ومليشيا الحوثي، وصولا لاتفاق السلم والشراكة، ثم جولات الحوار بين الحكومة ومليشيا الحوثي تحت إشراف الأمم المتحدة؛ واعلانها مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول لحل سياسي شامل العام 2021، ودعمها مبادرة مجلس التعاون الخليجي مارس 2022 لوقف إطلاق النار وجلوس جميع الأطراف بما فيها الحوثيين على طاولة المشاورات اليمنية-اليمنية".

واعتبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة لدى اليمن، أن تحقيق التقدم في مسار الحل السلمي للأزمة، هو انتصار للشرعية الدستورية والتحالف، "كونه يكرّس نهجنا في الوصول إلى السلام، مقابل محاولات إدامة النزاع والأزمة والإتجار من الحرب، خصوصًا في ظل التطورات الإيجابية الأخيرة في المنطقة، وأهمها الاتفاق السعودي الإيراني، حيث باتت الأجواء مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام".

مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية، منذ لحظات الحرب الأولى، أكدت حرصها وسعيها لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، الذي يضمن عدم تكرار دورات الصراع، ويحفظ تضحيات الشعب اليمني وحقه في العيش بحرية وعزة وكرامة.

والتقى الوفدان السعودي والعماني، اللذان يجريان زيارة إلى العاصمة صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين، يوم أمس الأحد، برئيس "المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين، مهدي المشاط، ضمن وساطة تهدف إلى التوصل لهدنة جديدة في اليمن، وإحياء عملية السلام.