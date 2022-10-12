هجوم صاروخي يستهدف حقل كورمور للغاز في كردستان العراق

قالت مصادر إن ثمانية صواريخ على الأقل أُطلقت على حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء، لكن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا ولم يؤثر على العمليات.

وقالت مصادر أمنية وكردية محلية لرويترز إن الصواريخ سقطت في محيط الحقل.

وتقع مدينة خور مور في محافظة السليمانية شمال العراق وقد تعرضت للهجوم في السابق.

ويمتلك كونسورتيوم اللؤلؤة وشركة الطاقة الإماراتية دانة غاز ووحدتها التابعة نفط الهلال حقوق استغلال خور مور وجمجمال وهما من أكبر حقول الغاز في العراق.

وقال لاوك غفوري، المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، على تويتر "لم يسفر الهجوم عن إصابات والعمليات تسير بشكل طبيعي داخل الحقل. التحقيقات جارية من قبل قوات الأمن في الوقت الحالي".

وقال مصدر بقطاع الصناعة داخل الحقل: "نحن نسمع الآن أربع أو خمس قذائف مورتر. لم تقع أي أضرار مادية أو خسائر بشرية".