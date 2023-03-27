بينيت: إسرائيل تواجه أكبر خطر منذ حرب 73

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إلغاء إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، محذرا من أن البلاد تواجه أكبر خطر منذ حرب أكتوبر 1973.

وكتب بينيت: "تواجه البلاد أكبر خطر منذ حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر 1973) ، أدعو رئيس الوزراء إلى سحب خطاب إقالة غالانت ، وتعليق الإصلاح [القضائي] والبدء في المفاوضات إلى ما بعد يوم الاستقلال. لا يهم من هو على حق ومن على خطأ. أناشد كل المتظاهرين وكل مواطني إسرائيل - أن يفعلوا كل شيء بدون عنف وبدون إراقة دماء. نحن إخوة ".