الأمم المتحدة: نهب أغذية بنحو 14 مليون دولار في السودان

كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن منتجات غذائية مخصصة للمحتاجين في السودان تقدر قيمتها بما يتراوح بين 13 و14 مليون دولار تعرضت للنهب منذ اندلاع القتال الشهر الماضي.

وقال إيدي رو، مدير البرنامج في السودان، متحدثاً لـ"رويترز" من بورتسودان عبر اتصال مرئي، إن النهب في البلاد متفشٍ، وإن بعض التقارير عن سرقة إمدادات برنامج الأغذية العالمي ما زالت قيد التحقيق.