ترامب يريد المثول للمحاكمة مقيد اليدين: "لو أطلقوا علي النار سأصبح شهيداً وأفوز"

قالت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يريد المثول مقيد اليدين أمام المحكمة في قضية ستورمي دانيلز.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن إصرار ترامب المتزايد على أنه يريد أن يتم تقييد يديه خلف ظهره يهدف لإظهار التحدى ولتحفيز قاعدته الجماهيرية لدعم حملته الرئاسية.

وحاول فريق ترامب القانوني ثنيه عن فكرة ذهابه شخصيًا وأوصى بأن يسمح ترامب لهم بتسليم نفسه بهدوء الأسبوع المقبل وتحديد موعد للمثول عن بُعد (عبر الفيديو)، مستشهدين بإرشادات من المخابرات حول مخاوف أمنية محتملة.

لكن ترامب رفض هذا النهج وأخبر العديد من الحلفاء خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه لا يهتم إذا أطلق أحدهم النار عليه، معتبرا أنه سيصبح "شهيدًا".

وأضافت المصادر أن ترامب قال في وقت لاحق أنه إذا أصيب بالرصاص، فمن المحتمل أن يفوز بالرئاسة في عام 2024.