القوات اليمنية تصد هجمات حوثية في مأرب وشبوة

تمكنت القوات الحكومية اليمنية، خلال الساعات الماضية، من كسر هجمات عسكرية شنتها ميليشيات الحوثي، على عدد من المواقع التابعة للشرعية، في كل من شبوة ومأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية لـ"إرم نيوز": "نفذت الميليشيات الانقلابية، هجومًا من عدة محاور، باتجاه كلٍّ من منطقة حريب جنوب محافظة مأرب، ومنطقة مرخة العليا غرب محافظة شبوة، في محاولة منها للسيطرة على مواقع جديدة".

وأضافت المصادر: "اندلعت إثر ذلك، مواجهات عنيفة، بين الطرفين، استطاعت فيها التشكيلات العسكرية الموالية للحكومة، من كسر تلك الهجمات، وإجبار العناصر الحوثية على التراجع".