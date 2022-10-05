الكويت.. الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة

أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، عن حكومة جديدة، شملت تعيين حسين إسماعيل محمد إسماعيل وزيرا للنفط، والشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح وزيرا للدفاع.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، صدر أمر أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وضم التشكيل الوزاري الجديد طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية، رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبدالرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، عبدالوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

كما ضم التشكيل أحمد عبدالوهاب العوضي وزيرا للصحة، حسين إسماعيل محمد إسماعيل وزيرا للنفط، خليفة ثامر الحميدة وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع، عمار محمد العجمي وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مازن سعد الناهض وزيرا للتجارة والصناعة، مثنى طالب سيد عبدالرحمن الرفاعي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، محمد عبدالرحمن بوزبر وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، هدى عبدالمحسن الشايجي وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة.