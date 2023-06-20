مرزوق الغانم يعلّق على الجدل بعد منعه من المداخلات خلال جلسة البرلمان (فيديو)

وتعليقًا على ذلك، ألقى "الغانم" كلمة مصورة نشرها عبر حسابه على "تويتر، قال فيها: "أنا مضطر للتصريح لأنني لم أُمكَّن من التعبير عن آرائي كما شاهدتم خلال الجلسة".

مضيفًا: "بعد أداء القسم مباشرة طلبت نقطة نظام وفقًا للمادة 82 والمادة 125 من الدستور، والمادة الثانية من اللائحة الداخلية، وهذا حق أصيل لي بناءً على ما حدث في الفصل التشريعي الأول في جلسة 25 ديسمبر 1964، وجلسة 5 يناير 1965، عندما كانت هناك حوارات مختصرة بين عدد من أعضاء مجلس الأمة حينها".

وحول ما حدث في تلك الجلسات التي استشهد بها الغانم، أشار إلى أنها حددت "متى يستطع النائب أن يسجل تحفظه على التشكيل الوزاري أو على تعيين أي من الوزراء"، وزاد بالقول: "خلاصة الحديث إنه يحق للعضو المداخلة مباشرة بعد القسم، ومضابط الجلسات موجودة، ومدون بها كلام الرئيس (طالما الحكومة حلفت اليمين الدستورية فمن حق أي عضو أن يطلب التعليق)".