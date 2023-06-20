مرزوق الغانم يعلّق على الجدل بعد منعه من المداخلات خلال جلسة البرلمان (فيديو)
بعد أن رفض كل من رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، ورئيس السن مرزوق الحبيني، منح رئيس مجلس الأمة السابق، مرزوق الغانم، الإذن بالمداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال دورة المجلس الجديدة، علَّق الأخير على الحادثة ليؤكد أن الدستور كفل له أحقية التعبير والمداخلة، وإن كانت قبل انتخاب رئيس المجلس، ونائبه، وأمين السر.
وقال رئيس المجلس الجديد الذي منع الإذن عن "الغانم" بالتحدث خلال الجلسة الافتتاحية، اليوم الثلاثاء، إن "المداخلة بعد بند الانتخابات"، وتكرر منع "الغانم" من التحدث من قبل رئيس السن، مرزوق الحبيني، لذات السبب، مستشهدًا بالمادة 33، التي لا تجيز فتح الباب للنقاش قبل الانتهاء من انتخاب رئيس المجلس، ونائبه، وأمين السر، بحسب ما ذكره الحبيني.
وتعليقًا على ذلك، ألقى "الغانم" كلمة مصورة نشرها عبر حسابه على "تويتر، قال فيها: "أنا مضطر للتصريح لأنني لم أُمكَّن من التعبير عن آرائي كما شاهدتم خلال الجلسة".
مضيفًا: "بعد أداء القسم مباشرة طلبت نقطة نظام وفقًا للمادة 82 والمادة 125 من الدستور، والمادة الثانية من اللائحة الداخلية، وهذا حق أصيل لي بناءً على ما حدث في الفصل التشريعي الأول في جلسة 25 ديسمبر 1964، وجلسة 5 يناير 1965، عندما كانت هناك حوارات مختصرة بين عدد من أعضاء مجلس الأمة حينها".
وحول ما حدث في تلك الجلسات التي استشهد بها الغانم، أشار إلى أنها حددت "متى يستطع النائب أن يسجل تحفظه على التشكيل الوزاري أو على تعيين أي من الوزراء"، وزاد بالقول: "خلاصة الحديث إنه يحق للعضو المداخلة مباشرة بعد القسم، ومضابط الجلسات موجودة، ومدون بها كلام الرئيس (طالما الحكومة حلفت اليمين الدستورية فمن حق أي عضو أن يطلب التعليق)".
ولفت إلى أنه رفع يده طلبًا للتعليق، لأن لديه تحفظًا معينًا ولم يمكن من قبل رئيس السن، وكان من المفترض أن يمنحه نقطة النظام، بحسب تعبيره.
وأضاف الغانم: "أيضًا لم أُمكَّن من المداخلة في بند انتخابات الرئيس لشرح وجهة نظري بأنني لن أترشح لأسباب متعلقة بتغليب المصلحة العليا، وبعد انتخابات الرئاسة طلبت المداخلة لتهنئة الأخ الرئيس بناءً على أخلاقي وتربيتي.. طلبت هذا الأمر وأيضًا لم أُمكَّن بحجة المادة 33 التي تنص على عدم جواز النقاش إلا بعد انتخاب المراقب".
وعن المادة 33 التي منع بسببها من التعليق، قال رئيس مجلس الأمة السابق: "المادة لا تسمح بالنقاش، لكنها لم تمنع نقطة النظام، وتنص على أنه لا يجوز إجراء أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب أمين السر، والمراقب".
مضيفًا: "لم أكن بصدد النقاش، وإنما بصدد تسجيل موقف، لذلك فإن المادة 33 نصت على أنه يؤذن دائمًا في الكلام في أحوال عديدة، منها توجيه النظر لمراعاة أحكام الدستور، ولائحة المجلس الداخلية.. نقطة النظام تختلف تمامًا عن النقاش".
وأردف قائلًا: "نقطة النظام التي طلبتها كانت برًا بقسمي، وإبراءً لذمتي أمام الله، ثم الشعب الكويتي، ومتعلقة بتحفظي على توزير الأخ المحترم النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، لمخالفته المادة 125 من الدستور، وحكم المحكمة الدستورية رقم 8/ 2008".
وختم "الغانم" كلمته مؤكدًا أنه سيظل يصدح بالحق حتى وإن وجد مضايقات، ولن يخرج عن إطار الدستور، واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، "فلا يستطيع أي شخص أن يسكتني، والأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن العديد من الأمور"، على حد تعبيره.