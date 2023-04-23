أول ظهور لحميدتي في الخرطوم منذ اندلاع المواجهات (فيديو)

تداول ناشطون سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يوثق أول ظهور لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بلقب حميدتي في الخرطوم منذ اندلاع الصراع العسكري بين قواته والجيش السوداني.

ولم يتسن على الفور التأكد من صحة الفيديو أو تاريخ تصويره.

ويظهر الفيديو موكب سيارات محملة بالجنود قرب القصر الجمهوري بالخرطوم ويظهر حميدتي في آخر المقطع في مقدمة إدى السيارات الأمامية.

وكان اللغط والجدل يدور حول مكان تواجد حميدتي منذ اندلاع الاشتباكات.