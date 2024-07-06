مسعود بزشكيان يتلقى التهاني بفوزه في رئاسة إيران

قدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التهنئة لمسعود بزشكيان على انتخابه رئيسا لإيران.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت، عن ولي العهد السعودي قوله "أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح والمزيد من التقدم والرقي لبلدكم وشعبكم الشقيق مؤكدا حرصي على تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا وتخدم مصالحنا المشتركة".

وفي مارس آذار 2023، وقعت إيران والسعودية اتفاقا تاريخيا بوساطة صينية لاستئناف العلاقات بعد سجالات بينهما في المنطقة لسنوات.

ومنذ ذلك الحين، يواصل مسؤولون من الجانبين المحادثات لتعزيز العلاقات.

تهنئة الكويت

وبعث ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب، متمنيا فيها التوفيق لبزشكيان.

تهنئة العراق

من جهته، هنأ رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، بفوزه في الانتخابات.

وقال رشيد، في تدوينة له على منصة "X": نبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية نجاح الانتخابات الرئاسية، ونهنئ مسعود بزشكيان الرئيس المنتخب بفوزه في الانتخابات، ونتمنى له التوفيق والنجاح بمهام عمله وبما يحقق طموحات وتطلعات الشعب الإيراني.

وأضاف: نؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات بين العراق وإيران وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الجارين.

تهنئة روسيا

كما هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مسعود بزشكيان الذي فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في إيران.

وقال بوتين، في بيان للكرملين: "آمل أن تسهم ولايتكم الرئاسية في تعزيزٍ مستقبليٍّ لتعاون ثنائي بنّاء وشامل لصالح شعبينا الصديقَين".

أخبار ذات علاقة "سنمد يد الصداقة للجميع".. أول تصريح لبزشكيان بعد فوزه بالرئاسة

وأكد الرئيس الإيراني المنتخب، الإصلاحي مسعود بزشكيان، السبت، أنه "سيمد يد الصداقة للجميع"، في أول تصريح له منذ إعلان فوزه أمام المحافظ المتشدد سعيد جليلي.