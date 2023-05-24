على وقع الاحتجاجات.. الكنيست يقر موازنة حكومة نتنياهو
أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، موازنة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعامي 2023 و2024، وقوانين التسويات للعامين ذاتيهما، وسط تظاهر آلاف الإسرائيليين في القدس، احتجاجاً على تخصيص إعانات مالية كبيرة لليهود المتشددين في الموازنة، متّهمين الائتلاف الحاكم بـ"نهب" أموال الدولة.
واعتمد الكنيست الموازنة بأصوات 64 مقابل 56 صوتاً معارضاً، وفق ما أعلنه الكنيست في بيان. وتضم الموازنة حزمة تمويلية بـ484 مليار شيكل (131 مليار دولار) للعام الجاري، و514 ملياراً (139 مليار دولار) للعام المقبل.
وصوّت لصالح الميزانية وقوانين التسوية 64 نائبا بينما عارضها 55 نائبا. وانتقد رئيس المعارضة يائير لبيد الميزانية، معتبرًا أن مصيرها كمصير خطة التغييرات القضائية، أي إلى عدم التنفيذ.
وفي تصريحات أخرى أدلى بها قبل وقت قصير من بدء التصويت، قال لابيد إن هذه الموازنة "هي الأسوأ في تاريخ إسرائيل". وتابع: "هذا هو شكل الانتحار الاقتصادي، دولة ناجحة ومتطورة ومتعلمة تقضي على مستقبلها وهي تدرك ذلك".