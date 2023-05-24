على وقع الاحتجاجات.. الكنيست يقر موازنة حكومة نتنياهو

أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، موازنة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعامي 2023 و2024، وقوانين التسويات للعامين ذاتيهما، وسط تظاهر آلاف الإسرائيليين في القدس، احتجاجاً على تخصيص إعانات مالية كبيرة لليهود المتشددين في الموازنة، متّهمين الائتلاف الحاكم بـ"نهب" أموال الدولة.

واعتمد الكنيست الموازنة بأصوات 64 مقابل 56 صوتاً معارضاً، وفق ما أعلنه الكنيست في بيان. وتضم الموازنة حزمة تمويلية بـ484 مليار شيكل (131 مليار دولار) للعام الجاري، و514 ملياراً (139 مليار دولار) للعام المقبل.