التحالف العربي: تنصل الحوثيين من أسراهم "إجراء غير أخلاقي"

وأشار إلى أن تزييف الحقائق بشأن مجموعة الأسرى من الدفعة الأخيرة، من عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، "امتداد لتنكّر الحوثيين في استقبال عناصرهم ومقاتليهم بجولات سابقة، وامتداد لسلوكهم في مبادرات سابقة".

واعتبر رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف، للأسرى والمحتجزين، "أن ذلك يفسر انتقائية في الاعتراف باستقبال أسماء وشخصيات معينة ذات انتماءات اجتماعية وطبقية".

وقال بن ثنيان، إن عدم اعتراف الحوثيين ببعض الأسرى، "يأتي في سياق موقف الحوثيين الحالي من تغير التحالفات والولاءات الداخلية وانعكاسها على الأشخاص والمقاتلين الأسرى من هذه التحالفات والمكونات أو في سياق التهميش الاجتماعي العنصري والمناطقي".

وأطلق التحالف العربي، الاثنين الماضي، سراح 104 أسرى من الحوثيين، بعد يوم من اختتام عملية تبادل الأسرى التي شهدها اليمن، في مبادرة إنسانية من جانب واحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد، تركي المالكي، في تصريح سابق، إن هذه المبادرة امتداد لمبادرات السعودية المتعلقة بالأسرى، التي تأتي دعمًا للجهود الرامية إلى تثبت الهدنة وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، للوصول إلى حلّ سياسي شامل ومستدام.