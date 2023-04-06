الجيش الإسرائيلي: مستعدون لضرب إيران دون مساعدة أمريكا

أكد الجيش الإسرائيلي استعداده لشن هجوم استباقي على إيران، حتى دون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك على لسان هيرسي هاليفي رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الذي أضاف في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "نحن مستعدون للعمل ضد إيران، والجيش الإسرائيلي لديه القدرة على الضرب في كل من البلدان البعيدة والقريبة من الوطن".

وأكد على أن، "الجيش الإسرائيلي سيعزز بشكل كبير قدراته من أجل ضربة استباقية على إيران، في السنوات المقبلة"، متابعا: "على الرغم من بعد المسافة، فإن مثل هذه الضربة ستكون ساحقة".