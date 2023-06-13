مسؤول روسي: فشلنا في جميع أهدافنا الحربية

بحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، ظهرت علامات تصاعد التوتر هذا الشهر عندما أعلن عضو نافذ في البرلمان الروسي، قسطنطين زاتولين، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع كبار الضباط في هيئة الأمن الفدرالية الروسية، -جهاز المخابرات الروسي- خلال مؤتمر عن مستقبل أوكرانيا، أن روسيا فشلت حتى الآن في جميع أهدافها الحربية وأن بعضها أصبح "لا معنى له ولم تتوصل لأي نتيجة".

وقال العضو ذو العلاقات الجيدة في الدوائر الدبلوماسية الروسية إن "إشارات متواضعة" ظهرت على أن روسيا قد تكون مستعدة لتقديم بعض التنازلات.

وتثير المشاكل الداخلية بين قادة الميدان، والهجمات بالطائرات المسيرة على موسكو، قلق الكرملين، وفقاً لعدة أعضاء في النخب الروسية.

وتغدو المزاجية بين النخب الروسية التي تواصلت معهم الصحيفة ولم تسمهم "حالة عامة"، حيث يشكك البعض منهم في خطط بوتين والبعض الآخر يشعر بالقلق إزاء التهديد الحتمي الذي يمكن أن يشكله الجيش الأوكراني، بحسب الصحيفة.