مسؤول إسرائيلي: سنَمثل أمام العدل الدولية لدحض اتهامات جنوب أفريقيا

قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي "لدحض اتهام فرية الدم السخيف" من جانب جنوب أفريقيا.

وقال المتحدث إيلون ليفي، في مؤتمر صحفي عبر الانترنت: "نؤكد لقادة جنوب أفريقيا أن التاريخ سيحكم عليكم بلا رأفة".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اليوم، أن إسرائيل قررت المثول أمام محكمة العدل العليا للرد على دعوى أقامتها جنوب أفريقيا بحق تل أبيب بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرت في الأيام القليلة الماضية، "مناقشات في الجيش الإسرائيلي ووزارات الخارجية والدفاع والعدل، عن سبل التعامل مع الدعوى".

وقد تستمر جلسات الاستماع في الدعوى ما بين 4 و6 سنوات، بحسب الصحيفة، التي أكدت أن إسرائيل "ستستخدم أدوات الضغط الدبلوماسي لتعبئة الدول ضد جنوب أفريقيا".