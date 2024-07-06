logo
أخبار

لماذا ألغى مدعي "الجنائية" زيارة غزة في اللحظات الأخيرة؟

لماذا ألغى مدعي "الجنائية" زيارة غزة في اللحظات الأخيرة؟
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خانالمصدر: أ ف ب
ربيع يحيى
ربيع يحيى
06 يوليو 2024، 10:50 ص

وافقت إسرائيل، في وقت سابق، على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، زيارة قطاع غزة، على رأس طاقم من المحكمة، إلا أنه قرر في اللحظات الأخيرة إلغاءها، بحسب قناة "الأخبار 12" العبرية.

وكان الهدف من الزيارة جمع دلائل وبراهين ميدانية من قطاع غزة، وفق ما أشارت إليه القناة، أمس الجمعة، إلا أن خان ألغى زيارة الوفد، وأعلن أنه بصدد إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، إضافة إلى زعيم حماس في غزة يحيى السنوار.

أخبار ذات علاقة

يديعوت أحرونوت: 3 أشخاص "فقط" يعرفون مكان السنوار

 

وزعمت القناة أن المستوى السياسي الإسرائيلي وافق على دخول الوفد إلى القطاع، وكان ذلك بعد ضغوط أمريكية وبريطانية، وأن قرار المدعي العام أثار حالة من الغضب في واشنطن ولندن.

وأوضحت أن المحكمة الجنائية كانت قد أعلنت أنها تريد الاطلاع على طبيعة العمليات القتالية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في غزة، والتعرف على مدى صحة الروايات التي تتهم إسرائيل بخروقات شديدة، وكان من المفترض أن يزور الوفد القطاع في 27 مايو/أيار الماضي.

وأكدت أن جميع الإجراءات والتنسيق الأمني المطلوب نُفذ بالفعل تحسبًا لزيارة الوفد.

ولكن قبل الموعد بأسبوع، ظهر خان عبر شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وأعلن، لسبب غير معروف، إلغاء الزيارة وأوصى بإصدار أوامر الاعتقال المشار إليها بتهمة ارتكاب جرائم حرب.  

القرار الذي اتخذه خان، آنذاك، شكل مفاجأة بالنسبة لأمريكا وبريطانيا، ووفق القناة العبرية، فقد غضب وزير خارجية بريطانيا بشدة، وهدد بتخفيض تمويل بلاده للمحكمة، وكذلك الانسحاب من عضويتها.

ولفتت إلى أنه منذ إعلان خان إلغاء الزيارة، تضررت العلاقات بين المحكمة والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الأطقم العاملة بشأن ملفي أوكرانيا والسودان.

وعلى النقيض، تقول الصحيفة إن إعلان خان وجد داعمين من دول أخرى، منها فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وسويسرا، وهي الدول التي نشرت بيانًا يؤيد قرار إلغاء الزيارة، في حين أعلنت كندا وألمانيا احترامهما استقلالية المحكمة.

سياسة

أخبار ذات صلة

خبير: صعود اليمين المتطرف يربك أوروبا لكنّه لا يغيّر قواعد اللعبة (فيديو)
خبير: صعود اليمين المتطرف يربك أوروبا لكنّه لا يغيّر قواعد اللعبة (فيديو)
معارك "التضليل".. جبهة جديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين قبل الانتخابات
معارك "التضليل".. جبهة جديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين قبل الانتخابات
محللون: تغيب الصدر عن اجتماعات باقري في العراق "رسالة لإيران"
محللون: تغيب الصدر عن اجتماعات باقري في العراق "رسالة لإيران"
"التعاون الخليجي" يدعو مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بوقف الحرب على غزة
"التعاون الخليجي" يدعو مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بوقف الحرب على غزة
logo
تابعونا على
من نحن
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC