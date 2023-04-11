مصر تنفي مزاعم تزويدها روسيا بالسلاح

تناقلت وسائل إعلام مصرية نفي مصدر مسؤول لمزاعم صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن مصر قامت بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ ليتم شحنها سرا إلى روسيا، إضافة إلى خطط لتزويد موسكو بقذائف المدفعية والبارود، لمساعدتها في حربها على أوكرانيا.

المصدر المصري المسؤول قال في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" إن ما زعمته صحيفة "واشنطن بوست"، "عبث معلوماتي ليس له أساس من الصحة، مضيفًا أن مصر تتبع سياسة متزنة مع جميع الأطراف الدولية وأن محددات هذه السياسة هي السلام والاستقرار والتنمية".