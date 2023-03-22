توقعات بحل مجلس الأمة الكويتي العائد

يتوقع ساسة ومحللون كويتيون ألا يكمل مجلس الأمة العائد من الحل مدته النظامية المتبقية، مستندين إلى حالة التأزم الكبيرة بين النواب والحكومة وإلى العداء المعلن بين نواب في المجلس ورئيسه مرزوق الغانم.

وكشف الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عايد المناع في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن قرابة 17 نائباً برلمانياً من المناوئين للغانم اجتمعوا في ديوانية خالد مونس العتيبي، بهدف إما مقاطعة المجلس أو لـ"التخطيط للعب على المنصة"، حسب وصفه.

وأوضح المناع أنه "لم تتبين نواياهم بعد، لكنهم اجتمعوا وتباحثوا في الأمر وبالطبع هم يعارضون حكم المحكمة الدستورية ولا يرون وجاهة في الإبطال"، معتبراً أن رفضهم لن يغير من الموقف شيء "نظراً لصحة الحكم".

وقال: "مجلس 2020 رجع مرة أخرى واللي كانوا مسببين الصداع وتسببوا بإبطاله رجعوا معه، مثل المطير وشعيب وعبدالكريم الكندري -رغم أنهم أعضاء في المجلس الحالي- وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية".