توقعات بحل مجلس الأمة الكويتي العائد
يتوقع ساسة ومحللون كويتيون ألا يكمل مجلس الأمة العائد من الحل مدته النظامية المتبقية، مستندين إلى حالة التأزم الكبيرة بين النواب والحكومة وإلى العداء المعلن بين نواب في المجلس ورئيسه مرزوق الغانم.
وكشف الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عايد المناع في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن قرابة 17 نائباً برلمانياً من المناوئين للغانم اجتمعوا في ديوانية خالد مونس العتيبي، بهدف إما مقاطعة المجلس أو لـ"التخطيط للعب على المنصة"، حسب وصفه.
وأوضح المناع أنه "لم تتبين نواياهم بعد، لكنهم اجتمعوا وتباحثوا في الأمر وبالطبع هم يعارضون حكم المحكمة الدستورية ولا يرون وجاهة في الإبطال"، معتبراً أن رفضهم لن يغير من الموقف شيء "نظراً لصحة الحكم".
وقال: "مجلس 2020 رجع مرة أخرى واللي كانوا مسببين الصداع وتسببوا بإبطاله رجعوا معه، مثل المطير وشعيب وعبدالكريم الكندري -رغم أنهم أعضاء في المجلس الحالي- وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية".
ويرى البرلماني الكويتي الصيفي مبارك الصيفي في تصريح لـ"إرم نيوز"، ألا يكمل البرلمان الحالي مدته الكاملة، قائلاً: "أعتقد أنه في غضون أشهر قليلة سوف يُحل".
واتفق معه المناع، إذ توقع أن لا يكمل المجلس مدته النظامية، وقال: "أشك أن يكمل المجلس مدته المتبقية لكن متوقع أن يسلك مرزوق الغانم طبيعته في العناد ويبدأ في الجلسات، لكن قرار الحل سيكون بيد رأس الدولة وفق المادة 107 من الدستور التي تنص على أن للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم مسبب، وأن يدعوا للانتخابات خلال شهرين من تاريخ الحل".
وأضاف: "المطلوب هو استكمال الإجرءات القانونية كي لا يتكرر الإبطال مجدداً.. صرنا نلتفت ونشك هل فيه إبطال جديد أو لا".