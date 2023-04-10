الخارجية الفلسطينية تحذر من عدوان إسرائيلي وشيك على غزة

دعت الخارجية الفلسطينية إلى تحرك دولي لمنع "عدوان إسرائيلي وشيك" على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الألمانية: "نحذر من نتائج وتداعيات أي عدوان عسكري اسرائيلي وشيك ضد أهلنا في قطاع غزة" ضمن سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لوقف حملة المعارضة ضده.

وطالبت الوزارة بـ"مواقف دولية استباقية لمنع تلك الجرائم ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني وتحديداً في قطاع غزة، بما فيها استعادة سياسة الاغتيالات للقيادات الفلسطينية هناك".