باتيلي يحذر من فشل الانتخابات ويلوح بـ "إجراء بديل"

حذر عبدالله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا من أنه سيتم "النظر فيما وصفه بـ "الإجراء البديل" إذا فشلت الهيئات التشريعية في التوصل لاتفاق حول قوانين الانتخابات.

وشدد باتيلي على أنه لن يقبل "أي تحركات لعرقلة إجراء الانتخابات" هذا العام، منوهاً إلى أنه لا يجب ألا تترك مسألة الانتخابات فقط في يد الأقلية المعطلة.

وفي حديث له مع وسائل إعلام فرنسية، كشف باتيلي أنه بدأ مفاوضات مع المجموعات المسلحة وبعض الدول المعنية من أجل تأمين العملية الانتخابية.

وقال في لقاء مع إذاعة فرنسا الدولية إنّ "الأمر يتعلق اليوم بتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات وسيكون من الضروري أن نناقش مع سلطات البلدان المعنية بمسألة المرتزقة ومسألة الجماعات المسلحة ولا سيما في المنطقة الجنوبية".