أردوغان يوبخ السفير الأمريكي بعد لقائه مرشح المعارضة

وردا على ذلك قال أردوغان في حديث مصور "سفير جو بايدن يزور كمال بيه. عار عليك، فكّر برأسك. أنت سفير. نظيرك هنا هو الرئيس. بأي وجه ستقف بعد ذلك وتطلب موعدًا مع الرئيس؟ أبوابنا مغلقة أمامه (السفير الأمريكي)".وشدد الرئيس التركي على أن الدبلوماسي الأمريكي "يجب أن يعرف مكانه". مضيفًا: "دعه يعرف كيف يجب أن يعمل السفير. إذا كان لا يعرف ذلك، فلن يتمكن من دخول هذا الباب".