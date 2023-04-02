عبد اللهيان يكشف عن قرب تحديد موعد اللقاء مع وزير الخارجية السعودي

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن قرب تحديد موعد ومكان لقائه مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وأوضح عبداللهيان في حديث بمناسبة يوم الجمهورية الإسلامية أنه سيناقش مع بن فرحان خلال الـ48 ساعة القادمة الموعد ومكان اللقاء.

وقال عبد اللهيان بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس: "خلال الـ 48 ساعة القادمة سأناقش مع نظيري السعودي موعد ومكان اجتماعهما". وشدد الوزير الإيراني على “أهمية اللقاءات التي تجري بين المسؤولين رفيعي المستوى في إيران والسعودية لإتمام تطبيع العلاقات الثنائية بينهما”، مشيرا إلى أن “هذا التطور سيساعد في استقرار المنطقة”.