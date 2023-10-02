في اجتماع "تاريخي".. وزراء الخارجية الأوروبيون يلتقون في كييف

كشف مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، عن اجتماع "تاريخي" سيعقده وزراء خارجية التكتل.

وبحسب بوريل، فإن ما يجعل هذا الاجتماع تاريخيًّا، أن الوزراء يجتمعون للمرّة الأولى خارج حدود التكتل، حيث يعقد في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال بوريل في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "نعقد اجتماعًا تاريخيًّا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا، الدولة المرشحة والعضو المقبل في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف المسؤول الأوروبي: "نحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني".