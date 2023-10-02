في اجتماع "تاريخي".. وزراء الخارجية الأوروبيون يلتقون في كييف
كشف مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، عن اجتماع "تاريخي" سيعقده وزراء خارجية التكتل.
وبحسب بوريل، فإن ما يجعل هذا الاجتماع تاريخيًّا، أن الوزراء يجتمعون للمرّة الأولى خارج حدود التكتل، حيث يعقد في العاصمة الأوكرانية كييف.
وقال بوريل في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "نعقد اجتماعًا تاريخيًّا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هنا في أوكرانيا، الدولة المرشحة والعضو المقبل في الاتحاد الأوروبي".
وأضاف المسؤول الأوروبي: "نحن هنا للتعبير عن تضامننا ودعمنا للشعب الأوكراني".
من جهته، رحب وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا باجتماع نظرائه الأوروبيين في كييف "ضمن الحدود المستقبلية" للاتحاد الأوروبي.
وقال كوليبا: "هذا حدث تاريخي لأنها المرة الأولى التي يجتمع فيها مجلس الشؤون الخارجية خارج حدوده الراهنة، خارج حدود الاتحاد الأوروبي"، مستدركًا: "لكن ضمن الحدود المستقبلية للاتحاد الأوروبي".
يأتي ذلك في تصريحات أدلى بها إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية للتكتل القاري جوزيب بوريل.