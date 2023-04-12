موسكو تصف تسريب الوثائق الأمريكية بـ"الخدعة"

في أحدث ردة فعل حول الوثائق الأمريكية السرية المسربة التي يرتبط كثير منها بالحرب في أوكرانيا، والتي قيّم بعضها أوضاع النزاع، بما في ذلك حجم الخسائر الروسية والأوكرانية، والوضع على جبهات محدّدة، مثل باخموت، اعتبر مسؤول روسي رفيع أن هذه الوثائق قد تكون نُشرت قصدًا بهدف التضليل.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن تسريب الوثائق الأمريكية قد لا يكون إلا معلومات كاذبة تهدف إلى تضليل روسيا الاتحادية.