موسكو تصف تسريب الوثائق الأمريكية بـ"الخدعة"
في أحدث ردة فعل حول الوثائق الأمريكية السرية المسربة التي يرتبط كثير منها بالحرب في أوكرانيا، والتي قيّم بعضها أوضاع النزاع، بما في ذلك حجم الخسائر الروسية والأوكرانية، والوضع على جبهات محدّدة، مثل باخموت، اعتبر مسؤول روسي رفيع أن هذه الوثائق قد تكون نُشرت قصدًا بهدف التضليل.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن تسريب الوثائق الأمريكية قد لا يكون إلا معلومات كاذبة تهدف إلى تضليل روسيا الاتحادية.
وبحسب ما نقلت قناة "العربية"، قال ريابكوف للصحافيين، ردًّا على سؤال من وكالة "تاس" حول موقف موسكو من تسريب المعلومات وما السبب الذي أدى إلى ذلك: "ليس لدينا موقف محدد، ربما يكون من المثير للاهتمام أن يرى شخص ما، هذه الوثائق، إذا كانت وثائق أصلًا، أو ربما تكون مزيفة، أو لعلها معلومات مضللة نشرت إعلاميًّا".
وتابع قائلًا: "نظرًا لأن الولايات المتحدة طرف في النزاع، وفي الواقع، تشن حربًا هجينة ضدنا، فإن مثل هذه التقنيات ممكنة لتضليل العدو، أي روسيا الاتحادية"، موضحًا "أنا لا أؤكد أي شيء، أفترض فقط أن جميع أنواع السيناريوهات والنماذج يمكن توقعها هنا".