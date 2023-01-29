قرقاش: التصعيد الذي تشهده المنطقة ليس من مصلحتها.. ولا بديل عن الحوار

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الأحد، إن التصعيد الذي تشهده المنطقة ليس من مصلحتها ولا من مصلحة مستقبلها، معتبرًا أنه لا بديل عن الحوار والحلول السياسية.

وكتب قرقاش، في تغريدة على تويتر: "التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة في أكثر من موقع ومنها التفجير الذي استهدف أصفهان ليس من مصلحة المنطقة ومستقبلها".

وتابع: "بالرغم من أن مشاكل المنطقة معقدة ومركبة إلا أنه لا بديل عن الحوار والحلول السياسية لتجنب التصعيد والوصول إلى حلول تسهم في تخفيف التوترات وتحفظ استقرار وأمن الإقليم".