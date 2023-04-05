كواليس يوم ترامب الطويل.. زوجته لم تظهر بين أنصاره
أمضى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب معظم يوم محاكمته، أمس الثلاثاء، في "وضع غير مألوف"، كان تحت رحمة الآخرين ربما للمرة الأولى.. متجولاً في مانهاتن برفقة أعضاء الخدمة السرية، ثم أُخذت له البصمات في عهدة المدعي العام، حتى جلوسه "بهدوء" أمام القاضي.
كان ترامب مركز الاهتمام والحدث، لكنه لم يكن "سيد الاحتفالات" كعادته، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إذ كان صامتًا تمامًا في المحكمة باستثناء التصريح بأنه "غير مذنب".
ولكن بمجرد أن عاد الرئيس السابق إلى المنزل، تحديدًا إلى قاعة الاحتفالات التي تحمل اسمه، كانت مليئة بمعجبيه، ليعود ترامب مرة أخرى كنجم "موسيقى الروك"، بحسب وصف الصحيفة، وإلى وضعه القتالي المعتاد، حيث انتقد كلًّا من المدعي العام والقاضي.
وأثناء توجه ترامب يوم أمس بالطائرة إلى نيويورك، رافقه في الرحلة مجموعة كبيرة من مساعديه، في حين حاول بعضهم تشجيعه من خلال عرض تغريدات وبيانات ومقابلات لأنصاره انتقدوا لائحة الاتهام.
ودافع ترامب عن نفسه أمام أنصاره قائلاً لهم: "الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن أمتنا من أولئك الذين يسعون إلى تدميرها".
واللافت، أن زوجة ترامب ميلانيا، لم تظهر بين الحضور أمس في قاعة الاحتفالات.
ووفقاً لـ"ديلي ميل" اجتمعت عائلة وأصدقاء الرئيس السابق دونالد ترامب في منتجع "مار الاجو" في بالم بيتش بولاية فلوريدا، بعد ساعات من توجيه الاتهام له، من أجل إظهار دعمهم، باستثناء زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا.
وحسب الصحيفة البريطانية، كان نجلاه دونالد جونيور، وإريك، وابنته تيفاني، من بين الحضور في مؤتمر ترامب الذي خرج فيه أمام مؤيديه المجتمعين، بعد ساعات من إعلان لائحة الاتهام ضده والتي تتعلق بتزوير السجلات التجارية في نيويورك.
لكن إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر - اللذان كانا يعملان في البيت الأبيض - لم يحضرا الحدث، وكذلك ميلانيا ترامب وابنهما بارون.
وأضافت الصحيفة، أن "غيابهم كان واضحًا سببه، كونهم يعيشون في فلوريدا، وفي حالة ميلانيا فهي تقيم في الطابق العلوي من قاعة الاحتفالات المقام بها الحدث".
إلى ذلك، أظهر أحدث استطلاع أجرته "رويترز، وإيبسوس"، أن الجمهوريين يواصلون دعم الرئيس السابق دونالد ترامب كمرشحهم المفضل في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024، على الرغم من مثوله أمام المحكمة حيث وجهت إليه رسميًّا 34 تهمة جنائية، بعضها متعلق بدفع المال لامرأتين من أجل السكوت عن علاقات جنسية خلال حملة انتخابات الرئاسة سنة 2016، وتزوير سجلات تجارية.
وبحسب مراقبون، تُظهر هذه النتائج أن عددًا متزايدًا من الجمهوريين أفادوا بأنه من المعقول قبول رواية دفع ترامب لستورمي دانيلز أموالًا لشراء صمتها خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 كما إن العديد منهم اعتبر أن الاتهام الجنائي للرئيس السابق "له دوافع سياسية".