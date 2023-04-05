كواليس يوم ترامب الطويل.. زوجته لم تظهر بين أنصاره

أمضى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب معظم يوم محاكمته، أمس الثلاثاء، في "وضع غير مألوف"، كان تحت رحمة الآخرين ربما للمرة الأولى.. متجولاً في مانهاتن برفقة أعضاء الخدمة السرية، ثم أُخذت له البصمات في عهدة المدعي العام، حتى جلوسه "بهدوء" أمام القاضي.

كان ترامب مركز الاهتمام والحدث، لكنه لم يكن "سيد الاحتفالات" كعادته، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إذ كان صامتًا تمامًا في المحكمة باستثناء التصريح بأنه "غير مذنب".

ولكن بمجرد أن عاد الرئيس السابق إلى المنزل، تحديدًا إلى قاعة الاحتفالات التي تحمل اسمه، كانت مليئة بمعجبيه، ليعود ترامب مرة أخرى كنجم "موسيقى الروك"، بحسب وصف الصحيفة، وإلى وضعه القتالي المعتاد، حيث انتقد كلًّا من المدعي العام والقاضي.