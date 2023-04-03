تضارب الأنباء بشأن باخموت

أعلنت القوات الأوكرانية والروسية تقارير متضاربة حول وضع مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، التي تعد مسرحًا لأشهر من القتال العنيف بين الجانبين.

وقال رئيس مجموعة فاجنر شبه العسكرية الروسية إن قواته رفعت العلم الروسي فوق مبنى الإدارة في باخموت وسيطرت "من وجهة نظر قانونية" على المدينة.

لكن الجيش الأوكراني نفى ذلك مؤكدا أن القوات الروسية تواصل الهجوم على باخموت، لكن القوات الأوكرانية مازالت "تحتفظ بشجاعة بالمدينة" و "تصد العديد من هجمات العدو".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي الأحد إن الوضع في باخموت "ساخن بشكل خاص" يوم الأحد.