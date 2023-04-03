جنديان أوكرانيان يطلقان قذيفة هاون باتجاه مواقع روسية في ضواحي باخموت شرق أوكرانيا
جنديان أوكرانيان يطلقان قذيفة هاون باتجاه مواقع روسية في ضواحي باخموت شرق أوكرانيا

تضارب الأنباء بشأن باخموت

فريق التحرير
فريق التحرير

أعلنت القوات الأوكرانية والروسية تقارير متضاربة حول وضع مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، التي تعد مسرحًا لأشهر من القتال العنيف بين الجانبين.

وقال رئيس مجموعة فاجنر شبه العسكرية الروسية إن قواته رفعت العلم الروسي فوق مبنى الإدارة في باخموت وسيطرت "من وجهة نظر قانونية" على المدينة.

لكن الجيش الأوكراني نفى ذلك مؤكدا أن القوات الروسية تواصل الهجوم على باخموت، لكن القوات الأوكرانية مازالت "تحتفظ بشجاعة بالمدينة" و "تصد العديد من هجمات العدو".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي الأحد إن الوضع في باخموت "ساخن بشكل خاص" يوم الأحد.

العالم

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