فيديو أثار ضجة.. جنرال تركي يجمع أكواب الشاي الفارغة في اجتماع بالناتو

وخلال لقطات بثتها وكالة الأناضول التركية الرسمية يظهر الجنرال كاهيا يجمع أكواب الشاي بينما كان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، يستعد لإلقاء كلمة في الاجتماع.

وأثارت اللطقة جدلا واسعا في تركيا، ونقلت الصحيفة عن قادة متقاعدين أن "هذا السلوك غير مقبول حتى لو تم بحسن نية".

وقال نائب الأدميرال المتقاعد أتيلا كيات: "المشهد الذي رأيناه جعل قلوب جميع المدنيين والجنود في الخدمة تتألم.. حتى لو فعل القائد ذلك برد فعل المضيف وبنية حسنة ، فإن هذا الوضع غير مقبول".