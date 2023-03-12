فيديو أثار ضجة.. جنرال تركي يجمع أكواب الشاي الفارغة في اجتماع بالناتو
ضجة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بمقطع فيديو ظهر فيه جنرال تركي بارز يجمع أكواب الشاي الفارغة من على طاولة اجتماع في الناتو.
والاجتماع بحسب صحيفة جمهورييت التركية كان لقاء ثلاثيا بين تركيا والسويد وفنلندا في العاصمة البلجيكية بروكسل بشأن عضوية السويد وفنلندا في. ومثل تركيا في الاجتماع نائب وزير الخارجية بوراك أكجابار والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين ، بينما شارك ممثل تركيا العسكري في الناتو الجنرال جوكسل كاهيا ومسؤولون من الناتو في الاجتماع.
وخلال لقطات بثتها وكالة الأناضول التركية الرسمية يظهر الجنرال كاهيا يجمع أكواب الشاي بينما كان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، يستعد لإلقاء كلمة في الاجتماع.
وأثارت اللطقة جدلا واسعا في تركيا، ونقلت الصحيفة عن قادة متقاعدين أن "هذا السلوك غير مقبول حتى لو تم بحسن نية".
وقال نائب الأدميرال المتقاعد أتيلا كيات: "المشهد الذي رأيناه جعل قلوب جميع المدنيين والجنود في الخدمة تتألم.. حتى لو فعل القائد ذلك برد فعل المضيف وبنية حسنة ، فإن هذا الوضع غير مقبول".