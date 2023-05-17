الرئاسة التركية تهاجم "شارلي إبدو" بعد صورة "مسيئة" لأردوغان
هاجمت الرئاسة التركية، الأربعاء، مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية، بعد نشرها رسماً ساخراً للرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، عبر تويتر، أن "شارلي إبدو" نشرت صورة "مسيئة" لأردوغان، عقب الانتخابات التي جرت خلال الأسبوع الحالي.
وقال ألطون: "أخاطب شارلي إبدو ومشتقاتها، مهما فعلتم فلا يمكنكم ردع رجب طيب أردوغان، ولا يمكنكم إبعادنا عن طريقنا".
وأضاف أن المنشور "القبيح لشارلي إبدو في أحدث رسومها الكاريكاتورية غير الأخلاقية واللاإنسانية الموجهة للرئيس أردوغان، يثبت للعالم مرة أخرى مدى الأسلوب المقزز" للمجلة.
واعتبر أن "النجاح الكبير الذي حققه أردوغان في انتخابات 14 أيار/ مايو أزعج (..) وحرمهم النوم وشتت مزاجهم السيئ وتسبب في تقيؤهم ضغائنهم وكرههم".
وبدوره، قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن "الشعب التركي سيرد بأفضل طريقة على مجلة شارلي إبدو في 28 أيار/ مايو الجاري"، في إشارة للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وذكر قالن في تغريدة، أن "انزعاج شارلي إبدو وجنونها إلى هذا الحد يثبت أننا على الطريق الصحيح".
وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وتنافس بالانتخابات الرئاسية كل من أردوغان مرشح تحالف الجمهور، وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو مرشح تحالف الأمة، وسنان أوغان مرشح تحالف "أتا" (الأجداد).
والإثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 أيار/ مايو الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.