الرئاسة التركية تهاجم "شارلي إبدو" بعد صورة "مسيئة" لأردوغان

وبدوره، قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن "الشعب التركي سيرد بأفضل طريقة على مجلة شارلي إبدو في 28 أيار/ مايو الجاري"، في إشارة للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وذكر قالن في تغريدة، أن "انزعاج شارلي إبدو وجنونها إلى هذا الحد يثبت أننا على الطريق الصحيح".