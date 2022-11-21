برلماني ليبي: بيان المطالبة باستبدال عقيلة صالح تم تحريفه

قال عضو مجلس النواب الليبي حمد البنداق، إن البيان المنسوب إلى 22 نائباً والمطالب بإقالة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح واستبداله برئيس من الجنوب على أساس مناطقي "تم تحريفه".

وأكد البنداق، وهو أحد الموقعين على البيان، في تصريح لـ "إرم نيوز": "طالبنا بانتخاب النائب الثاني للرئيس، الذي من المفترض أن يشغله عضو عن الجنوب، ولكن البيان حرف من قبل الذين صاغوه.. لذلك انسحبنا من التوقيع عليه".

وطالب الموقعون على البيان هيئة رئاسة مجلس النواب، بانتخاب هيئة رئاسية جديدة للمجلس، متهمين رئاسة البرلمان بالمماطلة في انتخاب البديل لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

وشدد البيان على أن "رئيس مجلس النواب يجب أن يكون من المنطقة الجنوبية، نظرًا لتمثيل المنطقة الشرقية لرئاسة المجلس الرئاسي، والمنطقة الغربية لرئاسة الحكومة". مشيرا إلى أن اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي المنعقد في بمدينة جنيف، أكدت على أن تكون رئاسة مجلس النواب للمنطقة الأقل كثافة سكانية.

وينتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة في وقت لاحق اليوم الإثنين، للاستماع إلى إحاطة من رئيس المجلس عقيلة صالح، بشأن لقائه مع خالد المشري والنقاط التي تم الاتفاق عليها، ومناقشة فراغ منصب النائب الثاني الذي من المفترض أن يشغله عضو عن الجنوب مع احتمالية التصويت عليه، وفق تصريح صحفي لعضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى.