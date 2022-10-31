"مجلس الصحافة" في المغرب يطالب بالسماح لوفد إعلامي بتغطية "قمة الجزائر"

ندد المجلس الوطني للصحافة في المغرب، اليوم الاثنين، بمنع الوفد الإعلامي المغربي من تغطية أعمال القمة العربية في الجزائر.

وطالب المجلس، في رسالة وجهها إلى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بـ"التدخل العاجل لمطالبة السلطات الجزائرية السماح للوفد بتأدية واجبه المهني".

وبعث المجلس، الذي ينظم مهنة الصحافة في المغرب، رسالة مماثلة إلى سفراء الدول العربية في المغرب بالمضمون نفسه.

وقال إن "ما تعرض له الوفد الصحفي المغربي، الذي توجه إلى الجزائر قصد القيام بواجبه المهني وتغطية أشغال القمة العربية 2022، من طرف سلطات الدولة التي تحتضن هذه القمة، يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية ومع الالتزامات تجاه الجامعة العربية التي من المفترض أن تحترمها الدولة المضيفة".

وأوضح المجلس أن الوفد المغربي "تعرض لشتى أنواع التنكيل والمضايقات، على الرغم من قيامه بكل الترتيبات الإدارية التي وضعتها سلطات هذا البلد؛ غير أنه وُوجه بالقمع الممنهج، منذ وصوله إلى مطار العاصمة الجزائرية".

وأشار إلى "احتجاز الوفد الصحافي المغربي في المطار لساعات طويلة، وكذا طرد بعض الصحافيين دون أي مبرر قانوني، علاوة على مصادرة معدات الباقي من الوفد، من كاميرات وآلات العمل، وعدم تسليم اعتماد تغطية الأشغال إلى حدود اليوم، ناهيك عن المعاملة السيئة والاستفزازية من طرف البوليس الجزائري وموظفي المطار".