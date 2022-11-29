تونس... إبقاء الغنوشي بحالة سراح في قضية "أنستالينغو"

أقر القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي في حالة سراح، رافضًا بذلك طعنا قدمته النيابة العامة ضد الحكم الصادر بشأن ما يعرف بقضية "أنستالينغو".

وأكد عضو مجلس شورى حركة النهضة، محمد سامي الطريقي، في تدوينة على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، رفضت دائرة الاتهام بسوسة، الثلاثاء، استئناف النيابة العامة، وأيدت قرار قاضي التحقيق بإبقاء الغنوشي في حالة سراح في القضية المتعلقة بمؤسسة "أنستالينغو".

وتعتبر قضية مؤسسة "أنستالينغو" وما تشهده من تطورات على مستوى عدد الأطراف الموقوفة والحقائق التي تتم إثارتها، من أهم القضايا المثيرة للجدل في الساحة القضائية، لما تضمنته من تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية.