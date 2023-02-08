القضاء الجزائري يصدر أحكامه ضد سعيد بوتفليقة ورجال أعمال

كما قضت المحكمة الجزائرية ذاتها بسجن الإخوة رضا وطارق نوح وعبد القادر كريم كونيناف لمدة 10 سنوات، و15 سنة لسعاد كونيناف مع إصدار مذكرة جلب دولية ضدها، وفرض غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم، مقابل السجن 8 سنوات بحق رجل الأعمال محمد بعيري.

وفي وقت سابق، طالبت الخزينة العامة في الجزائر سعيد بوتفليقة وعددا من رجال الأعمال البارزين المتهمين بالفساد المالي بتقديم تعويضات ضخمة قدرها 500 ألف مليار سنتيم (حوالي 37 مليار دولار)، وفق صحيفة "الشروق" الجزائرية.

جاء ذلك في ختام محاكمتهم بتهم "تتعلق بغسل الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع"، بحسب الصحيفة.

ووفق "الشروق"، فقد طلب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، بإصدار حكم بـ15 سنة سجنا نافذا بحق سعيد بوتفليقة، و18 سنة سجنا نافذا بحق رجلي الأعمال محي الدين طحكوت وعلي حداد.

وواجه سعيد بوتفليقة وعدد من رجال الأعمال، اتهامات بالفساد والتغول واستغلال نفوذهم.