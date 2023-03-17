أطاح برمطان لعمامرة.. ما دلالات التعديل الوزاري في الجزائر؟

وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "اللافت في الأمر هو التغيير الذي حصل على مستوى وزارة الخارجية، لكن التغييرات على المستوى الاقتصادي تبقى هي الأهم في ظل وضع اقتصادي صعب نأمل اليوم أن يتحسن بسرعة".

وأشار سفيان إلى أنه "بلا شك هناك أبعاد سياسية كذلك للتعديل الحكومي، ونحن على بعد حوالي سنة من الرئاسيات والرئيس تبون يحضر بطريقة أو بأخرى نهاية عهدته بعد عدد من التعديلات، وهذا قد يكون آخر تعديل وزاري يأمل منه تبون تحقيق نتائج بما من شأنه أن يعزز حظوظه في الانتخابات الرئاسية القادمة"، حسب قوله.

طابع دبلوماسي

بدوره، قال المحلل السياسي صابر بليدي، إن "التعديل الحكومي يمكن قراءة ثلاثة أشياء فيه، أولا أنه لأول مرة يبدو فيها التحكم في منظومة تسريب المعلومات الخاصة بنشاط الرئاسة عكس المرات السابقة التي كانت فيها المعلومات تتسرب قبل حدوث القرار".

وأضاف لـ"إرم نيوز": "ثانيا التعديل الحكومي أخذ طابعا دبلوماسيا هذه المرة، وهو ما يوحي بأن شيئا ما على الصعيد الدبلوماسي بات يمثل هاجسا للسلطة الجزائرية فبعد الغياب الغامض لوزير الخارجية رمطان لعمامرة خلال الأسابيع الأخيرة وظهور الأمين العام للوزارة، أصبح واضحا أن هناك خلافا مع لعمامرة ما جعل السلطة تستعين بالحرس القديم ممثلا في أحمد عطاف، وهو دبلوماسي من تسعينيات القرن الماضي تقاعد من مهامه الدبلوماسية منذ مطلع الألفية".