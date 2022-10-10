تونس.. تصاعد ملاحقة المحامين والنشطاء قضائيا يثير موجة انتقادات واسعة

نددت جمعيات ومنظمات حقوقية تونسية، اليوم الإثنين، ما وصفته بملاحقة نشطاء حقوقيين قضائيا.

وستمثل المحامية حياة الجزار والمحامي أيوب الغدامسي أمام القضاء، بعد أيام من مثول المدونة أمينة منصور والناشطة النسوية مريم البربري وغيرهما.

وفي أولى ردود الفعل، دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهي من أبرز المنظمات الحقوقية في البلاد، إلى "الكف" عن ملاحقة النشطاء عبر القضاء، في تطور يأتي وسط مخاوف من تراجع محتمل عن الحريات، التي أفرزتها "ثورة2011".

واستنكرت الرابطة في بيان، اليوم الإثنين، ما أسمته إثارة قضايا في حق عدد من النشطاء وصدور أحكام بالسجن عليهم بسبب نشاطهم في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق التعبير والتظاهر والتجمهر السلميينِ.

ونددت الرابطة في بيانها "تزايد وتيرة إحالة عدد من النشطاء على القضاء خلال الفترة الأخيرة أو نفض الغبار عن قضايا قديمة أخرى في حقهم".

ولفتت إلى أن ذلك يُعد "استهدافا خطيرا لنُشطاء من المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان"، مستنكرة بشدة إحالة النيابة العامة محامية ومحاميا إلى التحقيق من أجل هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي.

وطالبت بـ"تعديل السياسة الجزائية للدولة التونسية والكفّ عن ملاحقة الحقوقيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإحالتهم إلى القضاء".

ودعت إلى "سن قانون يحمي المدافعين عن حقوق الإنسان مثلما هو الحال في عديد البلدان الأفريقية التزاما بالإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ8 من شهر آذار/مارس 1999".

من جهتها، استنكرت هيئة المحامين محاكمة المحاميين الغدامسي والجزار وكلاهما ناشطان في المجتمع المدني.

واعتبر الفرع الجهوي للهيئة في تونس العاصمة، إحالة هذين المحامين إلى القضاء "مسألة خطيرة"، لافتًا في بيان إلى أن "المسألة فيها مخالفة للقانون ونيل من مقومات المحاكمة العادلة والحقوق الأصيلة للدفاع".

وقال البيان إنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تترتب عن المرافعات والتقارير المنجزة من طرف المحامي أي دعوى جزائية طبقا لمقتضيات الفصل 47 من مرسوم المحاماة".

بدورها اتهمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات السلطة السياسية في البلاد، ما أسمته "استهداف المحاماة كما سبق أن استهدفت القضاء في وقت سابق".

وقالت رئيسة الجمعية نائلة الزغلامي في تصريحات بثتها إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية، إن "محاولات لتكميم الأفواه عبر إصدار مراسيم وإيقافات في صفوف النشطاء والناشطات في المجال الحقوقي وعديد الشبان والشابات في عدة جهات من البلاد".

ولفتت إلى أن "إحالة محاميين إلى التحقيق جراء مرافعتهما دفاعا عن موكليهما خطوة خطيرة وتعد في حد ذاتها خرقا واضحا للمرسوم عدد 79 لسنة 2011 الذي يمنح الحصانة للمحامي أثناء مرافعته".

ويأتي هذا التطور في وقت تعرب فيه جماعات حقوقية ومنظمات عن مخاوفها من تراجع محتمل على الحريات بعد استيلاء الرئيس قيس سعيد على أغلب الصلاحيات منذُ الـ25 من شهر يوليو/تموز لعام 2021، ثم نجاحه في تمرير دستور جديد يكرس نظاما رئاسيا، لكنه ينفي ذلك بشدة ويقول إنه سيحمي الحريات والحقوق.