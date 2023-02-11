من هو كمال اللطيف "رجل الظل" وصانع الرؤساء في تونس؟

واللطيف هو مقاول في الأشغال العامة، ومكنته الحفاوة التي كان يجدها في السابق من الحصول على عقود مهمة في هذا المجال وهو ما زاد في موقعه كمؤثر بارز في البلاد ونجح اللطيف في تكديس ملايين الدولارات حسب مصادر محلية، قبل أن يحدث خلاف بينه وبين بن علي في 1992 ما أدى إلى تراجع نفوذه إذ تم الاعتداء على عدة مقرات تابعة له ولشركاته، لكنه التزم الصمت خاصة أن غريمه آنذاك كانت عائلة زوجة الرئيس، ليلى الطرابلس التي أصبحت في السنوات التي تلت ذلك من أبرز العائلات في تونس.

واجه اللطيف أيضًا الإيقاف في العام 2001 لمدة 11 يومًا قبل أن يفرج عنه في 6 تشرين الثاني نوفمبر من العام نفسه أي قبل يوم واحد من ذكرى صعود بن علي إلى الحكم.

وعادت المياه إلى مجاريها بعد ذلك بسنوات بين بن علي واللطيف، الذي اختفى عن الأنظار بعد ثورة 14 كانون الثاني يناير التي أنهت حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.