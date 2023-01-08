الأمن التونسي يفض مناوشات بين أنصار سعيد وجبهة "الخلاص الوطني" المعارضة

فضت قوات الأمن التونسية، اليوم الأحد، مناوشات بين أنصار الرئيس قيس سعيد، ومحتجين مناصرين لجبهة الخلاص المعارضة بمنطقة المنيهلة بمحافظة أريانة، قرب العاصمة التونسية.

وشهدت المنيهلة، مسقط رأس الرئيس التونسي، مناوشات وتوترا ملحوظا، تزامنا مع اجتماع عقدته جبهة "الخلاص الوطني" بالمنطقة، وسط حضور العشرات من أنصار قيس سعيّد، الذين رأوا في الاجتماع محاولة لاستفزازهم، بينما شوهد رئيس جبهة الخلاص الوطني، نجيب الشابي وهو بصدد مغادرة المنطقة، بعد رفع شعار "ارحل" في وجهه من قبل محتجين غاضبين.