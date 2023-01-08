الأمن التونسي يفض مناوشات بين أنصار سعيد وجبهة "الخلاص الوطني" المعارضة
فضت قوات الأمن التونسية، اليوم الأحد، مناوشات بين أنصار الرئيس قيس سعيد، ومحتجين مناصرين لجبهة الخلاص المعارضة بمنطقة المنيهلة بمحافظة أريانة، قرب العاصمة التونسية.
وشهدت المنيهلة، مسقط رأس الرئيس التونسي، مناوشات وتوترا ملحوظا، تزامنا مع اجتماع عقدته جبهة "الخلاص الوطني" بالمنطقة، وسط حضور العشرات من أنصار قيس سعيّد، الذين رأوا في الاجتماع محاولة لاستفزازهم، بينما شوهد رئيس جبهة الخلاص الوطني، نجيب الشابي وهو بصدد مغادرة المنطقة، بعد رفع شعار "ارحل" في وجهه من قبل محتجين غاضبين.
وفي المقابل، رفع أنصار جبهة "الخلاص الوطني" شعارات مناهضة للرئيس التونسي، تطالب برحيله وبسقوط ما يصفونه بـ"الانقلاب"، وسط احتجاجات على غلاء المعيشة وعلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، في حين رد أنصار قيس سعيد برفع صوره وشعارات داعمة لرئيسهم، قبل أن يتطور الأمر إلى اشتباكات بالأيدي، ما اضطر قوات الأمن إلى التدخل لفض المناوشات التي كادت أن تنزلق إلى أعمال عنف خطيرة، وفق ما أكده شهود عيان لـ"إرم نيوز".
وأكد رئيس جبهة "الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي، في تصريحات صحفية، أن الجبهة ستقاضي السلطة الإدارية بعد منعها اجتماعا عاما للجبهة بمنطقة المنيهلة.
وتابع الشابي "أتوجه بالشكر للقوات الأمنية على مهنيتها في تأمين المسيرة ولعبها دورا في حماية الأشخاص والأفراد، ومنع المحتجين من الاقتتال ونحن على استعداد لرد الصاع صاعين"، وفق تعبيره.
وأضاف قائلا: "شعب المنيهلة غاضب من الوضع وقاطع الاستفتاء والانتخابات وعبر عن سخطه من الوضع الاجتماعي، ولذلك عقدنا اجتماعا اليوم في ظروف صعبة وبلّغنا رسالتنا".