تونس.. التحقيق مع نورالدين البحيري في تهم تتعلق بـ"الإرهاب"

وجه القضاء التونسي، مساء يوم الجمعة، استدعاء إلى القيادي البارز بحركة النهضة الإسلامية، نورالدين البحيري، للتحقيق معه بشأن تهم تتعلق بـ"الإرهاب".

و أكد نورالدين البحيري، و هو "الذراع اليمنى" لراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، أنه تم تسليمه، مساء الجمعة، استدعاء للحضور يوم الأربعاء المقبل أمام قاضي التحقيق 31 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.