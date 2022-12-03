تونس.. التحقيق مع نورالدين البحيري في تهم تتعلق بـ"الإرهاب"
وجه القضاء التونسي، مساء يوم الجمعة، استدعاء إلى القيادي البارز بحركة النهضة الإسلامية، نورالدين البحيري، للتحقيق معه بشأن تهم تتعلق بـ"الإرهاب".
و أكد نورالدين البحيري، و هو "الذراع اليمنى" لراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، أنه تم تسليمه، مساء الجمعة، استدعاء للحضور يوم الأربعاء المقبل أمام قاضي التحقيق 31 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
و كتب البحيري في تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك":"إلى حين الاطلاع على الملف طبق القانون أغلب الظن أن الزج بي في هذه القضية، جاء بقرار من ليلى جفال المكلفة من قيس سعيد بوزارة العدل".
وأضاف:"ملفاتكم المفتعلة لن تزيدنا إلا وعيا بما يمثل الحكم الفردي المطلق من خطر على الدولة وعلى الحقوق والحريات والتزاما بالمقاومة المدنية السلمية للانقلاب المشؤوم مهما كان الثمن"،وفق تعبيره.
و يأتي ذلك، بعد قرار القضاء التونسي منع نورالدين البحيري من السفر؛ على خلفية قضية تتعلق بمنح أجانب الجنسية التونسية، وجوازات سفر.
وأوضحت مصادر قضائية، أنّ القرار يتعلق بمنح أجانب جوازات سفر تونسية والجنسية التونسية بطريقة يشتبه بأنها مخالفة للقوانين الجاري العمل بها في البلاد، وذلك خلال فترة تولي حمادي الجبالي رئاسة الحكومة والبحيري وزارة العدل.
وأضافت المصادر أنّ التحقيقات في ملف القضية تشمل أيضًا موظفين عملوا بوزارة العدل وبعض القضاة الذين شملهم قرار العزل الصادر عن الرئيس التونسي قيس سعيد في يونيو/ حزيران الماضي.
وكان أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد باشر التحقيقات فيما عُرف بقضية "افتعال بيع وثائق الجنسية التونسية إلى سوريين وغيرهم، ومنح جوازات سفر لأجانب مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة".
وأصدر قاضي التحقيق في القضية مذكرات إيداع بالسجن بحقّ عدد من عناصر الشبكة المتورطة في القضية، وبينهم موظف بالقنصلية التونسية في دمشق، إضافة إلى موظف في وزارة الخارجية.
وتم توجيه تهم إلى الموقوفين والمشتبه بهم في القضية تتعلق بـ "إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم، بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل، دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة، سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وافتعال بطاقة هوية وطنية أو جواز سفر أو ما شابه ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي".
وتوسعت دائرة الاتهامات لتشمل وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري ورئيس الحكومة في نفس الفترة حمادي الجبالي وموظفين بوزارة العدل، ولا تزال التحقيقات القضائية متواصلة للكشف عن الضالعين المشتبه بهم في القضية.
وكان الجبالي قد تولى رئاسة الحكومة التونسية بعد الانتخابات التأسيسية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وحتى مارس / آذار 2013، وتولى نورالدين البحيري في الفترة ذاتها منصب وزير العدل.