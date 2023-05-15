تحرير دراجين مغربيين اختُطفا بين بوركينا فاسو والنيجر

وأضافت الوكالة أن "التنسيق الأمني الذي امتد على مدى 4 أسابيع بين السلطات الأمنية المغربية ونظيرتها النيجرية، أسفر عن التوصل إلى مكان احتجاز الرهينتين وتحريرهما بأمان، حيث يتم إخضاعهما حاليًا للفحوصات الطبية اللازمة من أجل الاطمئنان على وضعهما الصحي، في انتظار الشروع في ترحيلهما إلى المغرب"، ولم تكشف أي تفاصيل أخرى.

وفُقد أثر عبد الرحمن السرحاني (65 عامًا) وإدريس فاتحي (37 عامًا) بعد دخولهما بوركينا فاسو من ساحل العاج وتوجههما إلى النيجر.

وكان الدّراجان غادرا المغرب في 19 كانون الثاني/يناير.

ويشهد شمال بوركينا دوامة عنف بسبب متشددين، منذ العام 2015، خلفت أكثر من 10 آلاف قتيل بين مدني وعسكري، وتسببت بتهجير نحو مليوني شخص، بحسب منظمات غير حكومية.