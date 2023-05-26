البرلمان الليبي يندد بـ"هجوم" على منزل نائب في مدينة الزاوية

وأضاف البيان "ندين ونشجب الاعتداء السافر (...) ونستنكر بذات الشدة الاعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية".

بدوره، استنكر النائب أبوزريبة، وهو معارض لحكومة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليًا في طرابلس (غرب)، "غارة بطائرة مسيّرة" على منزله، عبر قناة تلفزيونية ليبية.

ولم يسجل سقوط ضحايا، بحسب مصادر متطابقة.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع أنها نفّذت "ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي".

وأضافت أن الضربات التي جرت "بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة" عبد الحميد الدبيبة "حققت أهدافها المرجوة"، من دون تقديم تفاصيل أخرى.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تقع المواقع المستهدفة في ضواحي مدينة الزاوية الساحلية على بعد 45 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، والتي تشهد منذ أسابيع اشتباكات بين جماعات مسلحة متورطة في الاتجار بالبشر وعمليات تهريب أخرى مثل تهريب الوقود.

وقالت مواقع إخبارية ليبية إن الضربات نفذتها طائرات مسيّرة، وأفادت بوقوع أضرار مادية في بلدة المايا الساحلية الصغيرة التي تبعد حوالى ثلاثين كيلومترا غرب العاصمة، وفي منطقة أبو صرة جنوب الزاوية.