بتهمة التآمر على أمن الدولة.. قضاء تونس يودع رجل أعمال وقياديًا سابقًا في "النهضة" السجن
أصدر القضاء التونسي، فجر اليوم السبت، مذكرات إيداع بالسجن بحق رجل الأعمال المثير للجدل كمال لطيف، والناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بملف التآمر على أمن الدولة الداخلي أصدر مذكرات إيداع بالسجن بحق المتهمين الثلاثة إثر تحقيقات استمرت ساعات.
وتم إيداع المتهمين بعد أيام من توقيفهم، بينما لا يزال قاضي التحقيق يواصل التحقيق مع متهمين آخرين، من بينهم مدير إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار.
يشار إلى أنه تم، مساء يوم الإثنين 13 شباط/فبراير، توقيف نورالدين بوطا، ضمن حملة اعتقالات شملت سياسيين، وقضاة، ومحامين، ورجال أعمال.
وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية في وقت سابق، إن "التحقيقات الأولية شملت 20 شخصًا، بينهم كوادر أمنية"، مشيرة إلى "الاستماع لشهادات مدير عام في الإدارة العامة للأمن الوطني ودبلوماسي سابق تم إخلاء سبيله بعد الاستماع لإفادته".
وأكد مصدر أمني تونسي أن "التحقيقات الأولية أظهرت الاشتباه بضلوع شبكة واسعة من الأمنيين والسياسيين والناشطين في المجال الرقمي، ومن المنتظر أن يتم توسيع دائرة التحقيقات معهم من أجل التوصل إلى معرفة أهداف هذه الشبكة ومخططاتها".
وأضاف المصدر أن سلسلة التوقيفات هذه مرتبطة ببعضها، حيث تتعلق بمخطط للتآمر على أمن الدولة، لكن التحقيقات مستمرة للكشف عن حيثيات وتفاصيل هذا المخطط.