ليبيا.. الدبيبة يكلف عماد الطرابلسي بتسيير مهام وزارة الداخلية

كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، عماد الطرابلسي بتسيير مهام وزارة الداخلية في حكومته.

وجاء في كتاب التكليف الذي نشر اليوم الأحد، أنه "تم تكليف عماد مصطفى الطرابلسي، بتسيير مهام وزارة الداخلية مؤقتا، اعتبارا من يوم الأحد، وإلى حين إشعار آخر".

ولم تكشف حكومة الدبيبة عن دواعي قرار التعيين الجديد الذي يأتي بعد تكليفه، نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، بمنصب وكيل عام وزارة الداخلية.

كما يأتي القرار في أعقاب وقوف الطرابلسي وقواته إلى جانب مليشيات حكومة الدبيبة في الصراع المسلح، الذي تفجر سابقا مع مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا.