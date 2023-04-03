تونس تبدأ إجراءات تعيين سفير جديد لدى دمشق

وأكد الرئيس التونسي ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية، ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني.

وشدد على أن مواقف تونس في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل.

وكانت تونس قطعت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا منذ ما يقرب من عقد من الزمان؛ احتجاجا على قمع مظاهرات في عام 2011 والتي تصاعدت لاحقا إلى صراع مسلح أودى بحياة مئات الآلاف من المدنيين ودفع الملايين إلى الفرار.