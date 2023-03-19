ما قصة حقل "البوري" النفطي الذي أغضب الليبيين من قيس سعيد؟

أعاد الرئيس التونسي قيس سعيّد، إحياء نزاع قديم حول حقل البوري النفطي، بين بلاده وليبيا، عندما أكد أن تونس "لم تحصل إلا على الفتات القليل منه"، مشيرا إلى أنه كان يمكن أن يؤمّن كل حاجيات بلاده وأكثر.

ورغم اعتراف سعيد برفض الجانب التونسي في السابق مقترح تقسيم الحقل إلى نصفين، فإنه جدد المطالبة بتقاسمه من جديد، وهو ما فجر أزمة يرى الليبيون أن سعيد كان في غنى عنها، لكون الجدل الذي أثاره الرئيس التونسي قد حسم قضائيا قبل 37 عاما.. فما قصة وجذور هذا الخلاف حول الجرف القاري؟

الحقل أم الجرف القاري؟

لا يعرف على وجه التحديد دوافع الرئيس التونسي قيس سعيد من إثارة الموضوع في هذه الظرفية، وما إذا كان ربطه للحديث بين حقل البوري النفطي والجرف القاري مقصودا أم مجرد صدفة، باعتبار أن محكمة دولية قضت بحق ليبيا في الأول عام 1988، بينما تحكم الجرف القاري اتفاقية شراكة بين الدولتين لم ترى النور بعد.

هذا التصريح الذي أغضب الليبيين، وصفه محمد عون، وزير النفط في حكومة الدبيبة بأنه "يحمل مغالطات"، إذ المقصود هو الجرف القاري بين البلدين، وليس تقاسم حقل البوري النفطي، و"هنا أخطأ الرئيس التونسي"، وفق تعبير عون.

وأعاد الوزير الليبي في تعليقه على تصريح الرئيس التونسي، التذكير بأن ليبيا وتونس لديهما شراكة منذ عام 1988 بخصوص الجرف القاري، وقد نصت على إنشاء شركة مشتركة أطلق عليها "جوين تأويل" بهدف تقاسم الثروات النفطية والغازية بينهما، لكنه قال بأنها لم تباشر العمل منذ ذلك الوقت.

فهل أراد سعيد بتصريحاته الأخيرة نفخ الروح في تلك الشركة "الميتة"، وبالتالي كان حديثه عن حقل البوري النفطي عرضيا لا أكثر؟ أم أنه يريد فعلا إعادة عداد الخلاف إلى الصفر؟ وهو ما يطرح تحديات كثيرة ليس أقلها مساهمة الحقل بنسبة معتبرة من إنتاج ليبيا اليومي من النفط.

مسار التقاضي

بعد أن دب الخلاف في سبعينيات القرن الماضي بين ليبيا وتونس حول حقل البوري النفطي، وفشلهما في تسوية المشكلة وديا، شكل التقاضي الدولي مرحلة حاسمة، فبعد العديد من الجولات، صوتت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأغلبية 10 أصوات مقابل 4 أصوات، لصالح ليبيا، لتصدر في 24 شباط/ فبراير 1982، قرارا نهائيا ورسميا يؤكد السيادة الكاملة لليبيا على الجرف القاري، دون إعطاء أي نصيب لتونس.

غير أن تونس استأنفت الحكم، مطالبة محكمة العدل الدولية في لاهاي بإعادة النظر في الحكم قصد تعديله، لكن المحكمة قضت في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1985 برفض الدعوى القضائية التونسية، وتقبلت الأخيرة الحكم للمرة الثانية، وسلمت بسيادة ليبيا نفطيا على المنطقة.