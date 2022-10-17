تونس.. تجدد الاحتجاجات الليلية في حي التضامن والأمن يدفع بتعزيزات

شهد حي التضامن قرب العاصمة تونس ليل الأحد/الإثنين تجدد المواجهات بين المحتجين و قوات الأمن التي اضطرت إلى الدفع بتعزيزات أمنية نحو المنطقة، وسط أنباء عن اعتقال عدد من المحتجين.

و أفاد شهود عيان بالمنطقة، أن التوتر احتدم منذ مساء الأحد، بشكل غير مسبوق، حيث تجددت المواجهات بين الأمن و المحتجين، و امتدت إلى مناطق أخرى مجاورة، من أهمها، حي الانطلاقة و القرجاني، وسط مخاوف من اتساع رقعتها، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين.

و تحدثت بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن أعمال نهب و تكسير لمحلات تجارية بالمنطقة، لكن مصدرا أمنيا نفى الأمر مؤكدا أن هذه الأنباء عارية عن الصحة، كما نفى ما يتردد حول خروج الأوضاع عن السيطرة.

وحاولت العناصر الأمنية تفريق المحتجين باستعمال الغاز المسيل للدموع ، في حين رشق المحتجون، الأمنيين بالحجارة وأشعلوا العجلات المطاطية وأغلقوا الطرقات.

ويشهد الحي توترات ومواجهات، على خلفية وفاة شاب بعد إصابته خلال مطاردة أمنية له قبل أكثر من شهر، بالتزامن مع احتجاجات مطلبية في عدد من المناطق.

وبدأت الصدامات يوم الجمعة تزامنا مع تشييع جثمان الشاب مالك السليمي (24 عاما)، وتجددت ليلا، في حي التضامن وفي أحياء أخرى.

وسقط الشاب مالك السليمي في خندق وأصيب بالرقبة إثر مطاردة الشرطة له أواخر شهر آب/ أغسطس، وفقا مقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم نقله بعد الإصابة إلى المستشفى وبقي في الإنعاش طوال خمسين يوما ثم توفي.

وحمّل المحتجون الشرطة مسؤولية وفاة السليمي الذي تطالب عائلته القضاء بتحقيق العدل وإنصافه ، وفق ما قاله أفراد العائلة في تصريحات إعلامية.