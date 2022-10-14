تونس.. تصاعد الغضب في "جرجيس" والأهالي يطردون "الوالي"

تصاعد الغضب والاحتقان في مدينة جرجيس التونسية اليوم الجمعة، وتطور إلى حد طرد الوالي (المحافظ)،

وسط تصعيد ينذر بتفاقم الوضع واتهامات للسلطات بالتقصير في التعاطي مع ملف الجثث والمفقودين.

وأظهر فيديو متداول اليوم تصاعد الاحتقان بين الأهالي الذين رفعوا شعار ديغاج (ارحل) في وجه الوالي و الاعتداء على سيارته، ما اضطره إلى المغادرة على الفور.

وتشهد مدينة جرجيس من محافظة مدنين بالجنوب التونسي احتجاجات وموجة غضب متصاعدة في صفوف الأهالي على خلفية قيام السلطات بدفن ضحايا غرق أحد مراكب الهجرة غير النظامية بمقبرة الغرباء ودون إبلاغ عائلاتهم.