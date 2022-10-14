تونس.. تصاعد الغضب في "جرجيس" والأهالي يطردون "الوالي"
تصاعد الغضب والاحتقان في مدينة جرجيس التونسية اليوم الجمعة، وتطور إلى حد طرد الوالي (المحافظ)،
وسط تصعيد ينذر بتفاقم الوضع واتهامات للسلطات بالتقصير في التعاطي مع ملف الجثث والمفقودين.
وأظهر فيديو متداول اليوم تصاعد الاحتقان بين الأهالي الذين رفعوا شعار ديغاج (ارحل) في وجه الوالي و الاعتداء على سيارته، ما اضطره إلى المغادرة على الفور.
وتشهد مدينة جرجيس من محافظة مدنين بالجنوب التونسي احتجاجات وموجة غضب متصاعدة في صفوف الأهالي على خلفية قيام السلطات بدفن ضحايا غرق أحد مراكب الهجرة غير النظامية بمقبرة الغرباء ودون إبلاغ عائلاتهم.
وقال شهود عيان لـ "إرم نيوز" إنّ المدينة تعيش توترا ملحوظا، وسط تهديدات بتصعيد التحركات الاحتجاجية في حال لم تستجب السلطات لنداءاتهم.
ووفق الشهود فإنّ السلطات المحلية تقاعست في التعامل مع حادثة غرق المركب ولم تسع إلى البحث عن الضحايا في عرض البحر وإنقاذ من يمكن إنقاذه، وعمدت إلى دفن الجثث التي تم انتشالها دون علم أهاليها في مسعى إلى التعتيم الإعلامي على الحادثة، بحسب قولهم.
بدوره، لوح اتحاد الشغل التونسي، أكبر منظمة نقابية، بالإضراب العام في حال عدم الاستجابة لمطالب أهالي المدينة وناشطيها، أهمها انعقاد مجلس وزاري خاص بمدينة جرجيس وفتح بحث فوري في ''عمليات انتشال الجثث وطريقة دفنها وفتح ملف الهجرة ووضعية الأفارقة والمنظمات الموجودة بالجهة" وفق بيان الاتحاد.
وانطلقت منذ يوم أمس، عمليات تمشيط واسعة على كامل شواطئ جرجيس بحثا عن مفقودي المركب الغارق بالاعتماد على تجهيزات ثقيلة وفرتها السلطات المحلية بمدينة جرجيس وذلك بالتعاون مع البحارة والحرس البحري وقوات الحماية المدنية والمواطنين المتطوعين.
وقال أحد البحارة المتطوعين في محاولات البحث عن 18 مفقودا ضحايا رحلة هجرة غير نظامية، إنه أمكن لهم انتشال 4 جثث، ووفق ما بلغهم فإن السلطات تعرّفت على جثماني سوري وفلسطيني في انتظار صدور نتائج التحاليل الجينية للتعرف على هويات التونسيين المفقودين.