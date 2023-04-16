بعد الجزائر.. وزير خارجية سوريا يزور تونس
قالت وزارة الخارجية التونسية عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيصل إلى تونس غدا الاثنين في زيارة رسمية بدعوة من نظيره التونسي.
وتعزز زيارة المقداد انفتاح دمشق على العالم العربي بعد عزلة لأكثر من عشر سنوات، وتأتي بعد زيارته للجزائر المجاورة أمس السبت.
تقلص التحركات الدبلوماسية المكثفة في الآونة الأخيرة تدريجيا عزلة سوريا في العالم العربي
واتفقت سوريا وتونس يوم الأربعاء على إعادة فتح سفارتيهما لدى بعضهما البعض، وذلك بعد 11 عاما من قطع تونس العلاقات.