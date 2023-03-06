تقرير: عودة مرتقبة لسفير الجزائر بباريس بعد أزمة أميرة بوراوي

كشف تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، اليوم الإثنين، أنّ من المتوقع أن يعود السفير الجزائري بباريس سعيد موسي إلى مهامه في العاصمة الفرنسية بعد دعوته في 8 فبراير / شباط الماضي، على خلفية قضية ترحيل الناشطة الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي.

وقال التقرير نقلا عن مصادر دبلوماسية، لم يسمها، إنّ السفير الذي استدعاه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل نحو شهر سيعود إلى منصبه في فرنسا خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر أن عودته ستكون وشيكة وفق تعبير دبلوماسي في الجزائر العاصمة، لم يقدّم مزيدا من التفاصيل حول تاريخ هذه العودة.